Les Mamans du Congo + Moonlight Benjamin LE METRONUM, 15 novembre 2023, TOULOUSE.

Les Mamans du Congo + Moonlight Benjamin LE METRONUM. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:00 (2023-11-15 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Prolongez l’expérience Rio Loco toute l’année au Metronum ! Les Mamans du Congo &RROBIN, c’est une rencontre unique entre les berceuses bantu du Congo, le hiphop et la house. Chanter pour émanciper la femme africaine et révéler au monde le matrimoine culturel congolais. Les Mamans du Congo & RROBIN est une rencontre unique entre les berceuses bantu du Congo et des instruments traditionnels DIY avec les musiques électroniques et le hip hop. Sur leur premier album éponyme ovationné par la presse internationale, les chœurs envoûtants revisitent la tradition de l’ancien royaume Kongo et les sonorités grime des machines de RROBIN viennent porter les propos engagés de leur leadeuse Maman Gladys, qui alterne voix suave pour bercer et rap puissant pour conscientiser. Un projet initié par l’Institut Français du Congo, la Coopérative de Mai et le label Jarring Effects. La puissante chanteuse Haïtienne mi-punk mi-voodoo Moonlight Benjamin présentera en ouverture son nouvel opus Wayo, condensé de blues-rock fiévreux interprété en créole.

LE METRONUM TOULOUSE 2 Rond-Point Mme de Mondonville Haute-Garonne

