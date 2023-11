Tif + Specy Men LE METRONUM, 10 novembre 2023, TOULOUSE.

Tif + Specy Men LE METRONUM. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Le rappeur mélomane TIF et le toulousain Specy Men débarquent le 10 novembre 2023 au Metronum ! Toufik alias Tif est un artiste originaire d’Alger vivant à Paris.Ce rappeur mélomane, capable de rapper et de chanter en français comme en arabe, a connu un engouement avec son titre 3iniya (« les yeux ») en 2020. Le clip tourné à Alger lui a créé une audience en Algérie et en France. Malgré des propositions de grosses industries, Tif a fait le choix de l’indépendance et d’un contrat de distribution chez Warner pour préparer ce premier EP afin de rester fidèle à sa musique. Houma Sweet Houma nous fait voyager entre Alger et Paris par ses paroles touchantes et sa musicalité certaine. L’univers de Tif est identifié et identifiable, sa nostalgie joyeuse et communicative, et ses rythmes mélancoliques et exaltés.

LE METRONUM TOULOUSE 2 Rond-Point Mme de Mondonville Haute-Garonne

