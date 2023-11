Le Prénom – Les 3T, Toulouse LE GRAND THEATRE 3T Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Le Prénom – Les 3T, Toulouse LE GRAND THEATRE 3T, 6 décembre 2023, TOULOUSE. Le Prénom – Les 3T, Toulouse LE GRAND THEATRE 3T. Un spectacle à la date du 2023-12-06 à 20:00 (2023-11-22 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros. Une comédie à 5 personnages d’Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire :Vincent Larchet va devenir père pour la première fois. Lors d’un dîner chez sa sœur et son beau-frère, il retrouve un ami d’enfance, Claude. Devant le retard de sa jeune épouse, il décide de révéler le prénom de leur futur enfant… Que n’a t-il pas fait ?! Le Prénom Le Prénom Votre billet est ici LE GRAND THEATRE 3T TOULOUSE 40 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne 29.0

EUR29.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu LE GRAND THEATRE 3T Adresse 40 RUE GABRIEL PERI Ville TOULOUSE Departement Haute-Garonne Lieu Ville LE GRAND THEATRE 3T latitude longitude 43.60624192358322;1.4558653578776772

LE GRAND THEATRE 3T TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/