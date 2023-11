Les Femmes ont toujours Raison, les Hommes n’ont Jamais Tort – Le Grand Théâtre 3T, Toulouse LE GRAND THEATRE 3T Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Les Femmes ont toujours Raison, les Hommes n'ont Jamais Tort – Le Grand Théâtre 3T, Toulouse

LE GRAND THEATRE 3T, 2 décembre 2023, TOULOUSE.

Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 18:45. Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

Le sujet : Qui n'a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ? Qui n'a jamais voulu découper les robes de sa femme ? Vivre à deux revient à traverser un champ de mines : les habitudes, les petites manies, la jalousie, la belle famille, les enfants… On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle, mais on sait qu'en sortant, vous serez prêts à faire péter les noces de diamant !

LE GRAND THEATRE 3T TOULOUSE
40 RUE GABRIEL PERI
Haute-Garonne

