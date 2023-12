WIApéro Toulouse Le Club Toulouse, 5 décembre 2023, Toulouse.

WIApéro Toulouse Le Club Toulouse Mardi 5 décembre, 18h30

2023-12-05 18:30 WIApéro Toulouse Mardi 5 décembre, 18h30 1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/wiapero-toulouse-909

L’association Women in Aerospace – Toulouse Local Group vous propose de se retrouver autour d’un apéritif convivial pour célébrer la fin de l’année 2023. Ce sera l’occasion de rencontrer le bureau local de WIA Europe, découvrir les activités prévues pour l’association et bien sûr de réseauter.

Date : Mardi 5 Decembre 2023

Heure : 18h30

Lieu: Le Club

Accès : Métro B/Tram Palais de justice ou parking St Michel (ou Esquirol + 8/10 min de marche)

Sur le même format que d’habitude, chacun.e prend en charge ses consommations, il est possible de prendre juste un verre, et pour celles et ceux pour qui 18h30 serait trop tôt, vous pouvez bien sûr nous rejoindre en cours de soirée, nous serons sur place jusqu’à 22h.

Ce événement est ouvert à toute la communauté aéronautique et spatiale, que vous soyez adhérent.es, sympathisant.es ou juste curieus.es de nous rencontrer. Nous espérons vous y voir nombreux et nombreuses !

Le Club 5 Rue de la Fonderie 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne