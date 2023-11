Sten et Chardon LE BIJOU, 18 janvier 2024, TOULOUSE.

Sten et Chardon LE BIJOU. Un spectacle à la date du 2024-01-18 à 21:30 (2024-01-18 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Vous étiez forcément bien trop nombreux en avril dernier pour voir Lucas Lemauff et Nicolas Vezzoni, alias Sten & Chardon. Ne reculant devant aucun sacrifice, nous avons donc décidé de leur permettre d’ouvrir les fameux dossiers secrets de la SACEM une nouvelle fois au Bijou : les artistes de variété sont notre patrimoine culturel. Vous les aimez ou vous les détestez. Et pourtant les connaissez vous si bien ? Dick Rivers comprenait-il l’anglais ? Brassens est-il vraiment mort ? Et Ferrat repassé ? Carlos était-il chanteur d’Oasis ? Et Goldman… sax ? Et les chansons sont-elles vraiment ce que nous croyons ? Le petit bonhomme est-il vraiment en mousse ? Et le mistral, toujours gagnant ? Après une plongée au coeur des dossiers secrets de la Sacem, les enquêteurs Mikael Sten et David Chardon font la lumière sur la plus grande manipulation de masse de l’histoire de l’humanité : la variété. Sten et Chardon

LE BIJOU TOULOUSE 123, avenue de Muret Haute-Garonne

16.0

EUR16.0.

