Gaétan , Ma Vie de Grenier LE BIJOU, 5 janvier 2024, TOULOUSE.

Gaétan , Ma Vie de Grenier LE BIJOU. Un spectacle à la date du 2024-01-05 à 21:30 (2024-01-04 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Nostalgiques des vide-greniers, c’est ici les toutes dernières occasions de retrouver Gaëtan Lecroteux sur scène : après plus de 350 représentations en 10 ans, le 6 janvier, son stand sera définitivement démonté. Gaëtan est drôle et touchant. Un peu maladroit, bien sûr, et surtout gentil. Trop gentil. Gaëtan est quelqu’un qui passe sans faire de vagues ni de bruit, il est notre oncle, un voisin. Il a deux mains gauches, l’instinct d’un lemming, la souplesse d’une cuve à fuel et une irrésistible envie d’aller mieux. Bien entendu, on rit. On se moque un peu parfois, même, de ce personnage toujours en décalage avec la réalité du quotidien. On est finalement touché par un homme sensible. Ce spectacle est triste tant il est drôle et réciproquement. Gaétan , Ma Vie de Grenier

Votre billet est ici

LE BIJOU TOULOUSE 123, avenue de Muret Haute-Garonne

18.0

EUR18.0.

Votre billet est ici