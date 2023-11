Slim Paul LE BIJOU, 8 décembre 2023, TOULOUSE.

Slim Paul LE BIJOU. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 21:30 (2023-12-08 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Slim Paul a commencé son voyage il y a vingt ans. Un temps passé avec une guitare sur l’épaule. Dans les rues de Toulouse d’abord, puis sur les plus grandes scènes du monde (Pol’ and ‘Rock, SXSW, Sziget, Boomtown Fair, BMMF,…) avec son groupe de Blues Hip Hop, Scarecrow. Après Scarecrow, il monte le Slim Paul Trio, résolument plus Rock, avec Jamo à la Batterie et Manu Panier à la Basse, et enchaîne une tournée de deux ans à travers la France. Et quand il n’est pas rock en Trio, Slim Paul, sa guitare et son sac prennent parfois le train vers les quatre coins du pays, pour renouer, seul en scène, avec son amour des débuts. Le Blues. Slim Paul Slim Paul

Votre billet est ici

LE BIJOU TOULOUSE 123, avenue de Muret Haute-Garonne

18.0

EUR18.0.

Votre billet est ici