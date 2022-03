Toulouse-Lautrec : des portraits et des mots Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Toulouse-Lautrec : des portraits et des mots Médiathèque Pierre-Amalric, 4 juin 2022, Albi. Toulouse-Lautrec : des portraits et des mots

le samedi 4 juin à Médiathèque Pierre-Amalric

Le temps d’une journée d’écriture, inspirez-vous du génie de Toulouse-Lautrec pour laisser s’exprimer votre imagination et votre créativité ! Le matin, une déambulation dans le musée Toulouse-Lautrec, nourrie de lectures, de commentaires et de prises de notes, vous permettra de récolter la « matière première » de vos écrits. L’après-midi, des propositions d’écriture originales et ludiques, s’inspirant des portraits vus le matin, vous donneront l’occasion de faire revivre ces oeuvres autrement, grâce au pouvoir des mots : description fictive des personnages, exercices autour du portrait littéraire et pictural, mise en scène de tableaux aux points de vue insolites… Pour les participants qui le souhaitent, les textes produits lors de cette journée d’écriture seront retravaillés pour être mis en voix lors d’un prochain atelier de lecture à voix haute. Ils seront ensuite enregistrés pour être diffusés lors d’une sieste littéraire dédiée au peintre qui mêlera joyeusement mots, voix et images. **Infos pratiques** : − rdv à 9h45 devant l’entrée principale du musée Toulouse-Lautrec − 10h-12h : atelier au musée Toulouse-Lautrec − 14h-17h : reprise de l’atelier à la médiathèque Pierre-Amalric _Adultes._ _L’inscription vaut pour une participation à la journée entière._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Atelier d’écriture animé par Julie Verhaeghe d’EcritsVont Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi lieuville Médiathèque Pierre-Amalric Albi Departement Tarn

Médiathèque Pierre-Amalric Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Toulouse-Lautrec : des portraits et des mots Médiathèque Pierre-Amalric 2022-06-04 was last modified: by Toulouse-Lautrec : des portraits et des mots Médiathèque Pierre-Amalric Médiathèque Pierre-Amalric 4 juin 2022 Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Albi Tarn