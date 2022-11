NILS CHEVILLE AND THE DANSANT L’ASTRONEF Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Jeune groupe Clermontois aux accents rock, jazz, électro et matcore, Nils Cheville and the Dansant est idéal pour animer toutes vos soirées pyjama. https://www.facebook.com/profile.php?id=100063522043931 L’ASTRONEF 3 place des Avions, 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

http://cafe-lastronef.fr/ L’Astronef c’est des concerts, du théâtre, des expos, des projections, des ateliers d’échange de savoir…mais aussi un restaurant, un espace inter associatif, une bibliothèque…

Il y a en a pour tout les goûts ! samedi 26 novembre – 23h00 à 23h59

