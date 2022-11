MOKAZZ L’ASTRONEF Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Puisant ses inspirations dans le Hip-Hop (de J-Dilla à Kendrick Lamar) et dans le Jazz moderne (de Robert Glasper et Alfa Mist), Mokazz compose une matière instrumentale qui repose sur une harmonie Jazz riche, et un Beat Basse/Batt incisif et atypique. L’instru alors créée invite le Mc Mospher à venir rapper ses expériences personnelles et sa vision du monde qui l’entoure. https://www.facebook.com/Mokazzzz L’ASTRONEF 3 place des Avions, 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

http://cafe-lastronef.fr/ L’Astronef c’est des concerts, du théâtre, des expos, des projections, des ateliers d’échange de savoir…mais aussi un restaurant, un espace inter associatif, une bibliothèque…

