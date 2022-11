LOA FRIDA L’ASTRONEF, 26 novembre 2022 21:00, Toulouse.

Samedi 26 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Loa Frida est un groupe indie baroquelectronica (chant/claviers/batterie+machines) basé sur Toulouse.

Projet principal de la chanteuse et compositrice Anka Ujma, Loa Frida s’inscrit dans la constellation contemporaine de la pop indé dans ce qu’elle a de plus atypique et non standardisé – de Björk à Kate Bush en passant par St Vincent, Juana Molina ou Sufjan Stevens.

Les machines et sonorités synthétiques caractéristiques du groupe permettent de tisser autour du chant haut perché d’Anka une orchestration foisonnante et un fond toujours renouvelé de textures organiques et de formes complexes qui empruntent autant au minimalisme d’un Steve Reich qu’aux musiques électroniques, au trip-hop ou au post-rock – sans pour autant jamais céder aux références obligées.

Avec Anka Ujma (chant/claviers/compositions), Pierre Carsalade (claviers/machines) et Elijah Lavoignat (batterie, pad).

https://www.facebook.com/LoaFrida

L’ASTRONEF 3 place des Avions, 31400 Toulouse 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

http://cafe-lastronef.fr/ L’Astronef c’est des concerts, du théâtre, des expos, des projections, des ateliers d’échange de savoir…mais aussi un restaurant, un espace inter associatif, une bibliothèque…

Il y a en a pour tout les goûts !

samedi 26 novembre – 21h00 à 22h30