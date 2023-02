15/04/23 – BORN TO RAVE – L’ARENA – TOULOUSE – HARD MUSIC L’Arena Toulouse, 14 avril 2023 00:00, Toulouse.

La légendaire tournée Born To Rave arrive en force à Toulouse au L'Arena le samedi 15 avril 2023 pour une nuit de fête dans les méandres de la Hard Music !

La légendaire tournée Born To Rave arrive en force à Toulouse au L’Arena le samedi 15 avril 2023 pour une nuit de fête dans les méandres de la Hard Music ! Préparez-vous à un line-up hors-norme, entre têtes d’affiche nationales et internationales, les artistes se relaieront aux platines pour électriser le dancefloor ! Une véritable mise à l’honneur des meilleurs talents de la scène : entre Hardcore, Uptempo et Raw…

Ready to party Hard ?

STAGE HARDCORE – UPTEMPO – RAW : Anime, Andy The Core, Lady Dammage, Goetia, Paul Seul [Casual Gabberz], Athenalys

INFOS PRATIQUES

A partir de 23h00

L’ARENA

26 allée des Foulques

31200 Toulouse

BILLETTERIE

TARIF : 14€ / 16€ / 20€

Billetterie : bit.ly/BTR23-Toulouse

FACEBOOK

Plus d’infos sur l’event Facebook : https://fb.me/e/370ku9JnG

