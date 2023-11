Tanguy Pastureau « Rôde » – Tournée LA COMEDIE DE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Tanguy Pastureau « Rôde » – Tournée LA COMEDIE DE TOULOUSE, 31 mai 2024, TOULOUSE. Tanguy Pastureau « Rôde » – Tournée LA COMEDIE DE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2024-05-31 à 20:30 (2024-02-21 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros. Espace Gerson (PLATESV-R-2022-008731/008732/008733) présente : ce spectacle. Tanguy Pastureau observe, analyse, dissèque, et maintenant… Il rôde. Homme tranquille dans une époque troublée, il remonte sur scène pour vous faire du bien. Apaiser, soulager une France qui va mal, telle est sa mission.Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle.Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.78.27.96.99. Tanguy Pastureau Votre billet est ici LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE 16 RUE SAINT GERMIER Haute-Garonne 29.7

EUR29.7. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu LA COMEDIE DE TOULOUSE Adresse 16 RUE SAINT GERMIER Ville TOULOUSE Departement Haute-Garonne Lieu Ville LA COMEDIE DE TOULOUSE latitude longitude 43.611609498691706;1.4411823705179954

LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/