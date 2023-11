Jose Cruz – En Construction LA COMEDIE DE TOULOUSE, 8 décembre 2023, TOULOUSE.

Jose Cruz – En Construction LA COMEDIE DE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:00 (2023-12-08 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

LA COMEDIE DE TOULOUSE (PLATESV-R-2022-009717) présente : ce spectacle. » En Construction « , le premier one-man-chantier-show. Plus les années passent, plus c’est le chantier ! La vie de José, le Frantugais, est un chantier permanent. Il rêvait d’Hollywood, il a joué à Saint-Symphorien-sous-Chomérac. Il rêvait d’une princesse, il a rencontré une végétarienne-libérée-délivrée. Il rêvait de changer le monde, il va devoir d’abord changer des couches. Bref, c’est le « bourdel » ! LE SAVIEZ-VOUS Avec son premier one-man-show « OLA ! », José Cruz a réuni plus de 60 000 spectateurs à travers toute la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Portugal. Il a joué aussi bien en langue française qu’en langue portugaise, dans les plus grands Festivals d’humour (Montreux, VooRire de Liège, TopIn Humour, etc.), et en 1ère partie sur les plus grandes scènes parisiennes (Olympia, Palais des Sports, Palais des Congrès). Ses vidéos, dont la « La Trottinette Portugaise » ont fait le buzz avec plus de 25 millions de vues. Aujourd’hui, avec ce nouveau spectacle, « En Construction », José revient sur scène pour vous raconter sa vie mais aussi la vôtre, en mélangeant personnages et stand-up… Rires et folie garantis ! José Cruz, le Frantugais, rêvait d’Hollywood et cherchait l’amour… Il a réalisé la moitié de ses rêves. Il lui reste l’autre moitié à réaliser. L’heure est au bilan. ?Cette salle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite La presse en parle OUEST France 08/04 /2019« Carton plein pour le spectacle de José Cruz. » CAPMAG 01/04/2019« Un spectacle désopilant et touchant à la foi. » LUSOJORNAL 02/01/2019« En Construction c’est déjà un carton. » DAUPHINE LIBERE 03/04/2018« Un spectacle à la rime rythmée et pleine de finesse et d’humour. » José Cruz

LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE 16 RUE SAINT GERMIER Haute-Garonne

20.0

EUR20.0.

