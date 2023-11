Mickael Bieche – Classe Moyenne LA COMEDIE DE TOULOUSE, 1 décembre 2023, TOULOUSE.

Mickael Bieche – Classe Moyenne LA COMEDIE DE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Le Complexe (L2022008734) présente : La classe moyenne étant en pleine expansion, on est de plus en plus nombreux à se reconnaître ! Face à l’augmentation du coût de la vie, des crises… chacun trouve ses propres solutions. Voici les miennes : 1 : Gagner Pékin Express. Hélas, ma femme et moi, on ne forme pas le bon binôme.2 : Investir dans la pierre. Mais apparemment on est exigeant…3 : Se détendre lors d’activités pédestres, de loisir ou en insultant au volant, ma passion.4 : Saisir sa chance en rencontrant l’un des plus célèbres mannequins au monde, dans sa voiture d’occasion Renault modus. Avec la collaboration de Martin Racine et Gérémy Crédeville Mickael Bièche Mickael Bièche

Votre billet est ici

LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE 16 RUE SAINT GERMIER Haute-Garonne

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici