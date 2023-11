Une Improbable Enquête LA COMEDIE DE TOULOUSE, 16 novembre 2023, TOULOUSE.

Une Improbable Enquête LA COMEDIE DE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 20:30 (2023-11-16 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LA COMEDIE DE TOULOUSE présente (PLATESV-R-2022-009717) ce spectacle Un crime infâme a été perpétré, et seul le légendaire Inspecteur Spinacci a les épaules pour prendre l’affaire. Assisté de son (assez médiocre) coéquipier, parviendra-t’il à relever le défi, déjouer les énigmes et démasquer le félon ?Un résumé somme toute classique d’enquête policière, pas vrai ?Oui mais voilà, les faits, les lieux du crime, les témoins… rien de tout cela ne sera établi à l’avance !Dans ce nouveau format, la troupe du Trio d’Impro créera une véritable Comédie Criminelle Improvisée en direct, dont la résolution nécessitera plus que jamais l’assistance du public !Et si le détective c’était vous ?Cette salle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite UNE IMPROBABLE ENQUETE

Votre billet est ici

LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE 16 RUE SAINT GERMIER Haute-Garonne

17.0

EUR17.0.

