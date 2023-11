Marina Cars – Nenettes Tournée LA COMEDIE DE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Marina Cars – Nenettes Tournée LA COMEDIE DE TOULOUSE, 11 novembre 2023, TOULOUSE.

Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 20:30. Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

Le GRAND POINT VIRGULE présente ce spectacle.

« Nénette » définit une femme ou « un chiffon monté sur un manche servant à enlever la poussière et à lustrer la carrosserie d'une voiture. » Dans le nouveau spectacle de Marina, « Nénette » va définir des femmes de caractère, authentiques et touchantes que Marina fera défiler sous vos yeux.Vous allez retrouver sur scène toutes les « Nénettes » que vous avez pu apprécier dans les vidéos de Marina, dont les fameuses « Mélanie & Jenyfer. »

Métro Montparnasse (lignes 4, 6, 12, 13)
Un partenariat avec l'Interparking Montparnasse vous permet de bénéficier d'un forfait à 8€ pour votre soirée de 19h à 9h (renseignements au guichet du théâtre).

LA COMEDIE DE TOULOUSE
16 RUE SAINT GERMIER
TOULOUSE
Haute-Garonne

Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse

