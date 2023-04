Marine Ella – En Théorie LA COMEDIE DE TOULOUSE, 27 mai 2023, TOULOUSE.

Marine Ella – En Théorie LA COMEDIE DE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-05-27 à 20:30 (2023-05-27 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Philippe Delmas Organisation présente en accord avec LA PETITE COMEDIE ce spectacle « En théorie, faire une école de commerce n’amène pas à faire du stand-up.En théorie, mal parler sur les gens c’est pas bien, alors pourquoi on adore ?En théorie, un couple se compose de 2 personnes, alors pourquoi avec mon ex on était 4 ?En théorie, quand on travaille on est rémunéré, du coup les chiens d’aveugles sont payés en croquettes ?En théorie… Je crois que c’est bon vous avez compris le titre du spectacle ?La vérité c’est que je galère à écrire ce texte. En théorie il doit être court, drôle, accrocheur, pour vous donner envie de venir… : « »venez :) » » ! » »On va passer 1h ensemble, 1h de stand-up ou en théorie on va rigoler, enfin en théorie …Le Saviez-vous ?Membre de la troupe du Jamel Comedy Club, chroniqueuse TV dans l’émission Piquantes, Marine Ella pour son premier spectacle examine les détails de l’existence, s’interroge, se positionne. » Marine Ella

Votre billet est ici

LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE 16 RUE SAINT GERMIER Haute-Garonne

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici