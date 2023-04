Baba Rudy LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Baba Rudy LA COMEDIE DE TOULOUSE, 20 mai 2023, TOULOUSE. Baba Rudy LA COMEDIE DE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-05-20 à 20:30 (2023-05-20 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. SUD CONCERTS présente en accord avec LA PETITE COMEDIE ce spectacle Vous l’avez découvert dans The Circle sur Netflix, retrouvez-le sur scène ! Rudy c’est un peu ton vieux pote que tu n’as pas vu depuis longtemps et qui a plein d’histoires à te raconter. Baba Rudy Votre billet est ici LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE 16 RUE SAINT GERMIER Haute-Garonne 20.0

EUR20.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu LA COMEDIE DE TOULOUSE Adresse 16 RUE SAINT GERMIER Ville TOULOUSE Departement Haute-Garonne Tarif 20.0 20.0 Lieu Ville LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE

LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Baba Rudy LA COMEDIE DE TOULOUSE 2023-05-20 was last modified: by Baba Rudy LA COMEDIE DE TOULOUSE LA COMEDIE DE TOULOUSE 20 mai 2023 LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE

TOULOUSE Haute-Garonne