Les French Twins – Illusionnistes 2.0 – Tournée LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les French Twins – Illusionnistes 2.0 – Tournée LA COMEDIE DE TOULOUSE, 28 avril 2023, TOULOUSE. Les French Twins – Illusionnistes 2.0 – Tournée LA COMEDIE DE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 20:00 (2023-04-28 au ). Tarif : 28.2 à 28.2 euros. MEDIASPECTACLES 2-1076214/3-15 Présente avec Tcholele MEDIASPECTACLES L 2-1076214 / L 3- 1076215 Présente en accord avec Tcholele Quand la magie rencontre le numérique ! Les French Twins vous font découvrir leur show qui mêle habilement illusionnisme digital et mentalisme. Après avoir conquis des millions de téléspectateurs dans des émissions internationales célèbres, comme America’s Got Talent ou encore le Marrakech du rire, Tony et Jordan débarquent sur pour vous faire vivre une expérience inédite… Comme vous n’en avez jamais vu ! Les french Twins Votre billet est ici LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE 16 RUE SAINT GERMIER Haute-Garonne 28.2

EUR28.2. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu LA COMEDIE DE TOULOUSE Adresse 16 RUE SAINT GERMIER Ville TOULOUSE Departement Haute-Garonne Tarif 28.2 28.2 Lieu Ville LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE

LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Les French Twins – Illusionnistes 2.0 – Tournée LA COMEDIE DE TOULOUSE 2023-04-28 was last modified: by Les French Twins – Illusionnistes 2.0 – Tournée LA COMEDIE DE TOULOUSE LA COMEDIE DE TOULOUSE 28 avril 2023 LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE

TOULOUSE Haute-Garonne