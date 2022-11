TRHOLZ LA CAVE À ROCK Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Before des 15 ANS de Kartier Libre.

Trholz, groupe de riot punk venant de Toulouse c’est le mini lego sur lequel marche le patriarcat https://www.facebook.com/trholz LA CAVE À ROCK 3 boulevard des Minimes, 31200 Toulouse 31200 Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne samedi 26 novembre – 20h00 à 23h30

