LES AFFEKTES LA CAVE À ROCK Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LES AFFEKTES LA CAVE À ROCK, 25 novembre 2022 20:00, Toulouse. Vendredi 25 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Before des 15 ANS de Kartier libre: Les Affektés

PUNK ROCK ARTISANAL depuis 2007!

Toulouse PINK CITY!!! https://www.facebook.com/profile.php?id=100053711147413 LA CAVE À ROCK 3 boulevard des Minimes, 31200 Toulouse 31200 Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne vendredi 25 novembre – 20h00 à 23h30

