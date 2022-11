INTO THE ABYSS LA CAVE À ROCK Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

INTO THE ABYSS LA CAVE À ROCK, 24 novembre 2022 21:00, Toulouse. Jeudi 24 novembre, 21h00 Sur place Entrée payante : 10€

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 « Into The Abyss » : Performances burlesques + Concert Metal « Bienvenue en enfer ! » , à travers son spectacle burlesque « Into The Abyss » l’association Mystic Mermaid vous invite à une délicieuse mais néanmoins horrifique descente dans les entrailles de la terre à travers plusieurs numéros ayant pour thématique l’enfer et les légendes occultes. Tout au long de la soirée, les danseuses multiplieront les performances pyrotechniques, Led ainsi que des numéros d’effeuillage burlesque. Elles seront accompagnées par le groupe de Metal Progressif SANGHAM. Originaires de Marseille, leur registre moderne et puissant mêle un chant tantôt clair, tantôt saturé. Cette dualité illustre une volonté de poser un regard alerte sur la brutalité de notre monde contemporain et ses enjeux. Pour les amateurs de Spiritbox, Jinjer, Oceans of Slumber… Un show envoûtant, sensuel qui vous emportera au cœur de la nuit ! Alors ? Tu viens ? Programme et déroulé de la soirée : – Ouverture par Les Midinett’s, troupe burlesque, duo avec mains de feu » Welcome to hell «

– Performance led » Lilith aux portes de l’enfer «

– Live set concert du groupe … avec performeuses : apparition avec des personnages horrifiques pendant le set ( clown et harpies )

– Numéro effeuillage Burlesque par Kitty Akari « Post apocalyptique »

– Numéro effeuillage Burlesque Miss Ruby « Witch sacrifice »

– Final « Army Of The Dead » : Danse de groupe, costumes Pinup-Zombies sur la chanson « Mobscene » de Marilyn Manson. https://www.facebook.com/lacavearock31 https://www.facebook.com/contactlesmidinetts PAF: 10euros LA CAVE À ROCK 3 boulevard des Minimes, 31200 Toulouse 31200 Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne jeudi 24 novembre – 21h00 à 23h30

