TOULOUSE J'Y RESTE ! LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse

2022-01-29

Toulouse Haute-Garonne Après l’énorme succès du mythique » TOULOUSE.. J’ADORE ! » joué plus de 300 fois à guichets fermés voici la suite : « TOULOUSE J’Y RESTE ! »

Même auteur : Éric Carrière (Les Chevaliers du Fiel)

Même tête d’affiche : la tonitruante Angélique Pancheri !

Pourquoi Toulouse provoque un sentiment d’amour indéfectible ?

Pourquoi on ne quitte jamais Toulouse ?

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse

