Le Festival des Vidéophages : La Faites de l’Image Jardin de l’Observatoire, 9 juillet 2021 18:00-9 juillet 2021 18:00, Toulouse.

9 – 11 juillet Participation libre et nécessaire. lesvideophages@free.fr, 0954538049, http://lesvideophages.free.fr

Faites de l’image qui se déroulera les vendredi 9 et samedi 10 juillet au jardin de l’Observatoire et au Parc de la Colonne. Une édition pas gagnée d’avance !

Le collectif LES VIDEOPHAGES organise depuis 20 ans un festival qui se déplace chaque année dans la vile de Toulouse pour faire découvrir ou plutôt re-découvrir des quartiers de la Ville.

20 ans de volonté et d’obstination pour occuper l’espace public, le ré-inventer, l’enchanter.

Ils nous surprennent encore cette année avec un lieu secret, une oasis de verdure, un petit coin de campagne niché dans les hauteurs, 3 hectares d’une nature variée, exubérante encore sauvage : le jardin de l’Observatoire.

un lieu pourtant emblématique qui abrite des coupoles pour observer des étoiles et le prototype du cercle du Pic du Midi.

Avec une programmation fournie et de nombreux invités pour cette édition anniversaire : plus de 40 projets et 3 écrans sur 2 jours !

Des partenaires de programmations de Toulouse, Rennes, Porto, Bruxelles pour proposer des films du monde entier

Des invitations faites aux complices de longue date et pour certains, là avec nous de puis a 1ère édition !

Des proposition variées d’ateliers, d’expositions, d’installations, de performances, de ciné-concert et d’OVNI audiovisuel , sur la thématique proposée cette année : ici et maintenant.

Jardin de l’Observatoire Avenue Camille Flammarion, 31500 Toulouse 31500 Toulouse Toulouse Est Haute-Garonne

vendredi 9 juillet – 18h00 à 23h59

samedi 10 juillet – 00h00 à 02h00

samedi 10 juillet – 16h00 à 23h59

dimanche 11 juillet – 00h00 à 02h00