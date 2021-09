Toulouse Jardin Compans Caffarelli Haute-Garonne, Toulouse Découvrez le saké japonais et la gastronomie japonaise avec le Toulouse Sake Club lors de la Japan Touch Toulouse les 11 et 12 septembre Jardin Compans Caffarelli Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Découvrez le saké japonais et la gastronomie japonaise avec le Toulouse Sake Club lors de la Japan Touch Toulouse les 11 et 12 septembre Jardin Compans Caffarelli, 11 septembre 2021 11:00, Toulouse. 11 et 12 septembre Sur place Entrée libre Venez découvrir les alcools japonais et la gastronomie japonaise à la Japan Touch Toulouse avec le Toulouse Sake Club les 11 et 12 septembre prochain dans le jardin de Compans Caffarelli à Toulouse. Venez découvrir les alcools japonais et la gastronomie japonaise à la Japan Touch Toulouse avec le Toulouse Sake Club les 11 et 12 septembre prochain dans le jardin de Compans Caffarelli à Toulouse. La Japan Touch c’est le rendez-vous de la culture japonaise à Toulouse avec plus de 50 exposants à proximité du jardin japonais Pierre Baudis. Le Toulouse Sake Club proposera ses produits japonais ( sakés japonais, vins, whiskys, umeshu, bières japonaises…), des livres sur le Japon et présentera ses activités (masterclass, club de dégustations, animations sur les alcools japonais…)

Vous pourrez aussi découvrir les sakés d’Hiroshima et de Saga durant le week-end.

Vous pourrez retrouver sur le stand le dernier numéro du magazine Zoom Japon et du journal en japonais OVNI. En savoir plus : https://toulousesakeclub.com/ ou https://www.japan-touch.com/toulouse/ Jardin Compans Caffarelli Boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse 31000 Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne samedi 11 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 11 septembre – 12h00 à 20h00

dimanche 12 septembre – 11h00 à 19h00

