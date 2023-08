Participation Du Toulouse Sake Club À La Japan Touch Toulouse Les 2 Et 3 Septembre 2023 Jardin Compans Caffarelli Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

https://toulousesakeclub.com/smartblog/132_japan-touch-toulouse-2023.html Amateurs de culture japonaise et de saveurs exquises, préparez vous à une expérience sensorielle inoubliable les 2 et 3 septembre 2023 à la Japan Touch Toulouse. Le Toulouse Sake Club sera présent pour vous faire découvrir la gastronomie japonaise et ses boissons. Evénement devenu incontournable dans la promotion du Japon à Toulouse, la Japan Touch fait son grand retour à la rentrée dans le jardin de Compans Caffarelli qui jouxte le Jardin japonais Pierre Baudis. Comme chaque année, tous les arts du Japon : calligraphie, arts martiaux, kokedama, bonsaï, ikebana, kendama, la cérémonie du thé, le manga, l’origami… la gastronomie japonaise aussi seront mis à l’honneur et bien représentés avec des acteurs locaux. Les visiteurs pourront également déambuler dans le parc et découvrir de nombreux créateurs. Le Toulouse Sake Club qui fêtera ses 3 ans d’existence sera également présent pour mettre en avant les produits d’épicerie fine japonaise (miso, riz, sauce soja, véritable wasabi…) mais aussi une sélection de boissons japonaises alcoolisées ou non : sakés, gin, whisky, limonade, amazake, rhum… Venez nous rencontrer et déguster certains de nos délicieux produits en provenance direct du pays du Soleil Levant. Retrouvez le Toulouse Sake Club sur son stand numéro coté Canal du Midi à proximité du manège lors de la Japan Touch Toulouse. Notre équipe enthousiaste vous accueillera avec chaleur et vous guidera à travers ce voyage gustatif et culturel. Ne manquez pas cette opportunité unique d’explorer le monde du saké avec le Toulouse Sake Club à la Japan Touch Toulouse 2023 ! Jardin Compans Caffarelli Boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse Toulouse Centre Toulouse 31000 Haute-Garonne Détails Heure : 16:00 - 11:30 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Jardin Compans Caffarelli Adresse Boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Jardin Compans Caffarelli Toulouse

