TOULOUSE J’ADORE LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, jeudi 13 juin 2024.

Un couple de jeunes parisiens est nommé à Toulouse. C’est la joie totale.A la recherche d’un appartement super bien placé dans un quartier trop tendance , ils poussent la porte d’une agence immobilière tenue par Barbara la toulousaine type ! Elle les prend sous son aile avec non seulement la mission de leur trouver un super appartement mais aussi de faire d’Armand et Stéphanie de vrais toulousains :Qui pensent toulousains, parlent toulousain et boivent toulousain. Apprentissage de la langue, découverte du vocabulaire imagé, initiation à l’apéro, tout y est … et si l’on rajoute qu’Armand est à Toulouse pour mettre en marche une idée révolutionnaire, on se dit que ça ne va pas être triste ! Quand les toulousains rigolent de Toulouse, ils prouvent leur humour;Quand Toulouse parle à Paris ce n’est pas que de l’amour, et ça, ça vaut vraiment le détour ! De : Eric CARRIEREMise en scène : Roger LOURETAvec : Angélique PANCHERI, Noémie LARROQUE, Patrice ORTEGA

Tarif : 22.50 – 27.70 euros.

Début : 2024-06-13 à 20:30

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31