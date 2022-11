Journée Portes Ouvertes ISEG Toulouse ISEG Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Journée Portes Ouvertes ISEG Toulouse ISEG, 19 novembre 2022 10:00, Toulouse. Samedi 19 novembre, 10h00 Sur place sur inscription https://www.iseg.fr/inscription-journee-portes-ouvertes/?CampaignId=7010800000106XVAAY

Venez découvrir le campus, la pédagogie par projets, les associations… Notre équipe vous attend, inscrivez-vous dès maintenant ! Venez découvrir le campus, la pédagogie par projets, les associations… Notre équipe vous attend, inscrivez-vous dès maintenant ! La grande école du digital, du marketing et de la communication L’ISEG est une école de marketing et de communication implantée dans 8 villes de France : Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse. Très en phase avec les professionnels et les entreprises, l’école est ancrée dans la passion et l’innovation. L’école délivre trois titres de Niveau 7 certifiés par l’État et enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). ISEG 40 Boulevard de la Marquette 31000 Toulouse 31000 Toulouse Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne samedi 19 novembre – 10h00 à 16h00

