L’ISAE-SUPAERO et l’ENAC vous donnent rendez-vous le jeudi 28 septembre 2023 de 9h à 17h sur le campus de l’ISAE-SUPAERO pour la prochaine édition des rendez-vous aéro de l’innovation. Jeudi 28 septembre, 09h00 1

L’ISAE-SUPAERO et l’ENAC vous donnent rendez-vous le jeudi 28 septembre 2023 de 9h à 17h sur le campus de l’ISAE-SUPAERO pour la prochaine édition des rendez-vous aéro de l’innovation qui portera sur la thématique des « Systèmes de communication et de navigation par satellites ».

ENJEUX ET PERSPECTIVES DU SECTEUR

Les nouveaux systèmes de communication et de navigation par satellites rivalisent désormais avec les réseaux filaires pour l’Internet à haut débit et visent une précision de localisation de l’ordre du centimètre.

Les rendez-vous aéro de l’innovation, organisés par l’ISAE-SUPAERO et l’ENAC, réuniront des experts académiques, industriels et institutionnels pour explorer les enjeux, services et perspectives liés aux technologies des systèmes de communication et de navigation par satellites.

La cyber-sécurité, la fiabilité et les systèmes hybrides (terrestres/satellitaires, LEO/MEO/GEO, NavCom, privés/gouvernementaux…) seront des sujets particulièrement abordés lors de cet événement.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

AMPHI N°2

8h30 / Accueil

9h00 / Mot de bienvenue

9h15 / Session 1 – Les enjeux institutionnels

Présentation du contexte par la DGA et le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

Table ronde « Les communications et la navigation par satellites : enjeux institutionnels »

11h00 / Session 2 – (Cyber)sécurité, fiabilité et qualité de service

Pitchs thématiques avec l’ISAE-SUPAERO, l’ENAC, l’ONERA et le CNES

12h30 / Cocktail & Networking

14h00 / Session 3 – Les défis industriels

Pitchs thématiques avec Anywaves, Airbus, TAS et SyrLinks

16h00 / Session 4 – Table ronde « Perspectives et opportunités du secteur »

17h00 / Clôture et fin

ISAE-SUPAERO 10 Avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne