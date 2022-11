MonJob@FuturAuto Occitanie IRIT de Toulouse, 17 novembre 2022 10:00, Toulouse.

Jeudi 17 novembre, 10h00 Sur place sur inscription https://alumni.ipsa.fr/agenda/monjob-futurauto-occitanie-65

Une journée pour les étudiants, dédiée à l’automobile et la mobilité.

MonJob@FuturAuto, qu’est ce que c’est ?

MonJob@FuturAuto offre aux étudiants, futurs diplômés des écoles et centres de formations d’Occitanie, en une seule journée et en un seul lieu, la possibilité de découvrir les nouveaux métiers autour du véhicule du futur et de rencontrer les entreprises de l’automobile et de ses domaines connexes.

A travers les sessions thématiques, ils auront la possibilité d’identifier ou de découvrir les métiers et les entreprises dont l’orientation correspond le mieux à leurs aspirations et à leurs compétences, Ils pourront également échanger avec les représentants des entreprises sur les opportunités qu’elles peuvent leur proposer.

Pour les entreprises de la filière automobile et de la mobilité, MonJob@FuturAuto est une opportunité unique d’attirer les nouveaux talents en leur présentant leurs métiers et leurs réalisations, et d’avoir accès a des étudiants ayant un attrait pour le monde automobile et présentant les qualifications répondant aux nouveaux axes technologiques de la mobilité.

La journée se déroulera autour de trois pôles ouverts qui composent un parcours pour l’étudiant.

► L’Espace Thématique :

Les thématiques de l’évènement seront successivement abordées lors de sessions rapides de 45’ pendant lesquelles les étudiants pourront poser en direct leurs questions à des représentants des entreprises présentes.

10:00 | Energies

11:00 | Véhicule Autonome et connecté

14:00 | Economie durable et circulaire

15:00 | Industrie 4.0

16:00 | IA, Big Data & cybersécurité

► L’Espace Expérientiel :

Des démonstrateurs, prototypes ou de série, permettront aux étudiants de visualiser les réalisations des entreprises et d’interagir avec leurs représentants.

► L’Espace Echange :

Un village éphémère où les étudiants pourront interagir avec les représentants des entreprises sur les opportunités qu’elles peuvent leur présenter sous la forme de stages, d’alternance ou de VIE.

La journée se déroulera de 10h à 17h.

MonJob@FuturAuto Occitanie est un évènement organisé par la Société des Ingénieurs de l’Automobile en partenariat avec le cluster Totem, la CCI de Toulouse, Mobilians et le consortium Toulouse Tech de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. avec le soutien de la FIEV, de la PFA et de l’UIMM.

En 2022, MonJob@FuturAuto Occitanie se déroulera dans les locaux de l’IRIT (Institut de recherche en informatique de Toulouse), sur le Campus de l’Université Paul Sabatier.

IRIT de Toulouse 118 Route de Narbonne Toulouse 31062 Toulouse Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne

jeudi 17 novembre – 10h00 à 17h00