Journées Portes Ouvertes 2023 de l’isdaT institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Journées Portes Ouvertes 2023 de l’isdaT institut supérieur des arts et du design de Toulouse, 10 février 2023 11:00, Toulouse. 10 et 11 février 2023 Sur place Entrée libre, gratuite http://www.isdat.fr, 05 31 47 12 11, communication@isdat.fr

L’isdaT ouvre ses portes au public, le 10 et le 11 février 2023, de 11h à 20h, au site Daurade. Les 10 et 11 février 2023

De 11h à 20h — isdaT site Daurade ——————

Durant deux jours, l’isdaT — site Daurade ouvre ses portes au public et l’invite à :

— rencontrer les équipes qui font la vie de l’institut et s’informer sur la formation initiale et les cours publics,

— assister aux conférences — présentation de l’isdaT et des cursus, rencontres thématiques — et concerts retransmis le samedi en live sur notre chaîne YouTube,

— explorer les pratiques en art, design, design graphique, découvrir les travaux des étudiant·es et restitutions des workshops,

— suivre une masterclass d’instrument,

— profiter de démonstrations dans les ateliers techniques : éditions, volume, numérique et 3D, photographie,

— visiter la bibliothèque et le fonds ancien,

— consulter et acquérir les dernières publications de notre maison d’édition,

— découvrir les propositions musicales et chorégraphiques des étudiant·es musique et danse,

— participer aux cours de danse organisés aux studios du site Saint-Pierre ouverts au public le samedi en fin d’après-midi. ——————

Retrouvez :

— La plaquette de l’évènement : https://www.isdat.fr/content/uploads/2022/12/20230210_isdaT_JPO-CP-web.pdf

— Le communiqué de presse de l’évènement : https://www.isdat.fr/content/uploads/2022/12/20230210_isdaT_JPO-CP-web.pdf

— Le lien de l’article : https://www.isdat.fr/programmation/journees-portes-ouvertes-2023/

— Le lien de l’évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/386356023664456 institut supérieur des arts et du design de Toulouse 5 quai de la Daurade 31000 Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne vendredi 10 février 2023 – 11h00 à 20h00

samedi 11 février 2023 – 11h00 à 20h00

Détails Heure : 11:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu institut supérieur des arts et du design de Toulouse Adresse 5 quai de la Daurade Ville Toulouse lieuville institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Journées Portes Ouvertes 2023 de l’isdaT institut supérieur des arts et du design de Toulouse 2023-02-10 was last modified: by Journées Portes Ouvertes 2023 de l’isdaT institut supérieur des arts et du design de Toulouse institut supérieur des arts et du design de Toulouse 10 février 2023 11:00 institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse

Toulouse Haute-Garonne