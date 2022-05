lfjdeulfihxzukftikggrrehmd — expo des diplômé·es DNSEP 2019 institut supérieur des arts de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

lfjdeulfihxzukftikggrrehmd — expo des diplômé·es DNSEP 2019 institut supérieur des arts de Toulouse, 27 septembre 2019 18:00, Toulouse. 27 septembre – 12 octobre 2019 Sur place Entrée libre, exposition ouverte du mardi au samedi de 12h à 19h La promotion DNSEP 2019 de l’isdaT — institut supérieur des arts de Toulouse dévoile au palais des arts « lfjdeulfihxzukftikggrrehmd », une exposition des projets de diplômes de fin de cursus. La promotion DNSEP 2019 de l’isdaT — institut supérieur des arts de Toulouse dévoile au palais des arts « lfjdeulfihxzukftikggrrehmd », une exposition des projets de diplômes de fin de cursus. Cinq ans d’études, six mois de travail en autonomie, 40 minutes de soutenance, voilà ce que représentent ces productions de fin d’études. Fruit d’un travail de recherche théorique et plastique, les projets de diplôme sont aussi une aventure particulière. Ils symbolisent la passerelle entre la fin d’un cursus et le commencement de nouvelles expériences. Le titre de l’exposition, dont les lettres sont jetées aléatoirement, est le reflet de leurs individualités à travers différents médiums et supports. Évènements, projections, performances, il s’agit de composer avec leurs différences une exposition stimulante. _____________________________________________ commissaire d’exposition Liza Maignan, diplômée DNSEP design graphique 2016 de l’isdaT. participant·es Socheata Aing, Morgane Alaves, Louka Azzopardi, Julie Balguerie, Guillaume Berneau, Barthélémy Cardonne, Victor Charrier, Wen Chen, Eunji Choi, Paul De Solan Bethmale, Sirima De Rességuier, Sonia Dumitrescu, Antoine Gayrard, Patrice Gogue, Lucas Jacques Witz, Hugo Laouchet, Lori Marsala, Camille Martenot, Ryder Morey-Weale, Maud Pintout, Tom Rocard, Maria Savykine, Hsin-Yun Tsai, Louise Turner, Sarah Van Melick. _____________________________________________ infos pratiques vernissage vendredi 27 septembre 2019 — 18h, palais des arts, isdaT — site Daurade exposition ouverte du mardi au samedi de 12h à 19h projections et performances le soir du vernissage, les samedis 28 septembre et 5 octobre 2019. institut supérieur des arts de Toulouse 5 quai de la Daurade 31000 Toulouse 31000 Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne vendredi 27 septembre 2019 – 18h00 à 21h00

samedi 28 septembre 2019 – 12h00 à 19h30

mardi 1er octobre 2019 – 12h00 à 20h00

mercredi 2 octobre 2019 – 12h00 à 20h00

jeudi 3 octobre 2019 – 12h00 à 20h00

vendredi 4 octobre 2019 – 12h00 à 20h00

samedi 5 octobre 2019 – 12h00 à 20h00

mardi 8 octobre 2019 – 12h00 à 20h00

mercredi 9 octobre 2019 – 12h00 à 20h00

jeudi 10 octobre 2019 – 12h00 à 20h00

vendredi 11 octobre 2019 – 12h00 à 20h00

samedi 12 octobre 2019 – 12h00 à 20h00

Détails Heure : 18:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu institut supérieur des arts de Toulouse Adresse 5 quai de la Daurade 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville institut supérieur des arts de Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

institut supérieur des arts de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

lfjdeulfihxzukftikggrrehmd — expo des diplômé·es DNSEP 2019 institut supérieur des arts de Toulouse 2019-09-27 was last modified: by lfjdeulfihxzukftikggrrehmd — expo des diplômé·es DNSEP 2019 institut supérieur des arts de Toulouse institut supérieur des arts de Toulouse 27 septembre 2019 18:00 Institut supérieur des arts de toulouse Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne