Journées Portes Ouvertes 2020 de l’isdaT institut supérieur des arts de Toulouse, 28 février 2020 11:00, Toulouse. 28 et 29 février 2020 Sur place ouverture au public vendredi 28 fe vrier samedi 29 fe vrier 2020 de 11h à 20h Durant deux jours, l’isdaT — site Daurade ouvre ses portes au public et l’invite à : rencontrer les e quipes qui font la vie de l’institut ;

s’informer sur les e tudes en art, design, design graphique, musique et danse à l’isdaT ;

explorer les pratiques en art, design, design graphique, de couvrir les travaux des e tudiant·es ;

profiter de de monstrations dans les ateliers fer, me tal, se rigraphie, gravure, moulage, 3D, photographie ;

visiter la bibliothèque : fonds ancien, moderne et audiovisuel ;

assister aux propositions musicales et chore graphiques des e tudiant·es musique et danse ;

participer aux projections, discussions et performances propose es par les e tudiant·s et les enseignant·es. institut supérieur des arts de Toulouse 5 quai de la Daurade 31000 Toulouse 31000 Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne vendredi 28 février 2020 – 11h00 à 20h00

samedi 29 février 2020 – 11h00 à 20h00

