Journée de découverte des métiers de l’Ingénieur à Toulouse Institut polytechnique des sciences avancées, campus de Toulouse, 26 novembre 2022 09:30, Toulouse.

Samedi 26 novembre, 09h30 Sur place sur inscription https://www.ipsa.fr/ecole-ingenieur-aeronautique/journee-decouverte-toulouse/

L’IPSA, école d’ingénieurs de l’Air et de l’Espace vous propose de participer à une Journée Découverte des Métiers de l’Ingénieur sur son campus de Toulouse.

L’IPSA, école d’ingénieurs de l’Air et de l’Espace vous propose de participer à une Journée Découverte des Métiers de l’Ingénieur sur son campus de Toulouse.

Les lycéens à la découverte des métiers de l’ingénieur

L’IPSA invite les lycéens provenant de cursus scientifiques à découvrir la formation d’ingénieur spécialistes des systèmes aéronautiques et spatiaux sur son site de Toulouse.

Pendant une journée, les participants découvriront les mécanismes de vol, de stabilité d’aéronefs et d’engins spatiaux à travers des ateliers de conception assistée par ordinateur. Ce sera également l’occasion pour eux de se rendre sur une base de lancement pour effectuer des tests en vol des engins qu’ils auront conçus, lors des différents ateliers de la matinée. Une façon concrète de découvrir les aspects de la formation IPSA.

AU PROGRAMME

9h30 : Accueil des lycéens futurs ingénieurs. Ice breaker autour d’un petit déjeuner convivial.

10h00 : Début des ateliers proposés aux étudiants :

Initiation à la conception de fusée : Venez découvrir la conception de fusée en modèle réduit tout en abordant des principes de bases de la physique.

Conception assistée par ordinateur : Du dessin à la modélisation, venez pratiquer la CAO avec le logiciel Catia.

Pilotage de Drones : Un atelier vous permettant de vous initier à la physique des drones ainsi qu’à leur pilotage avec un casque de réalité augmentée.

Initiation simulateur : Théorie sur le vol d’un avion DA 42 et tour de piste sur simulateur avec nos étudiants passionnés.

12h15 : Déjeuner avec les étudiants de l’IPSA, discussion ouverte.

14h00 : Changement d’atelier pour les groupes. Départ pour la base de lancement des fusées expérimentales.

17h00 : Débriefing de la journée et bilan.

ATTENTION : JOURNÉE À LIMITÉE À 20 PARTICIPANTS

INSCRIVEZ-VOUS À UNE JOURNÉE DÉCOUVERTE À TOULOUSE !

Veuillez remplir les champs suivants afin de vous inscrire à l’une de nos Journées Découverte des Métiers de l’Ingénieur à Toulouse.

À propos de l’IPSA

Créée il y a 60 ans, l’IPSA est une école d’ingénieurs fondamentalement orientée Air et Espace. Mais pas seulement. Le décloisonnement des disciplines, les progrès survenus dans l’ensemble des transports, le type même de compétences délivrées par l’école lui ont ouvert largement le champ des nouvelles mobilités sur terre et dans l’eau, qui empruntent de plus en plus leurs technologies à l’aviation. Basée à Paris et à Toulouse, l’IPSA propose à ses étudiants une formation d’ingénieurs en 5 ans et un cursus Bachelor en 3 ans. Ils bénéficient d’une pédagogie qui privilégie l’international et qui s’adapte aux besoins des entreprises du secteur aérospatial. L’école a développé des partenariats durables avec cette industrie, tant au niveau civil que militaire. En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l’école permet à ses étudiants de rentrer de plain-pied dans la vie active et de vivre totalement leur passion. L’IPSA est intégrée au Concours Advance qui donne accès à 4 écoles d’ingénieurs (IPSA, EPITA, ESME et Sup’Biotech) implantées sur 13 campus en France.

Institut polytechnique des sciences avancées, campus de Toulouse 40 boulevard de la Marquette 31 000 Toulouse 31000 Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

samedi 26 novembre – 09h30 à 16h30