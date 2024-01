IPSAIR 2024, Festival du Vol IPSA Institut polytechnique des sciences avancées, campus de Toulouse Toulouse, lundi 26 février 2024.

IPSAIR 2024, Festival du Vol IPSA Institut polytechnique des sciences avancées, campus de Toulouse Toulouse 26 février – 2 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-26 09:00

Fin : 2024-03-02 18:00

Du 8 au 10 février 2024, l’école d’ingénieurs IPSA invite le grand public sur son campus de Paris-Ivry à son 5e Festival du vol, IPSAIR 2024, qui permettra à tous de tester plusieurs simulateurs de vol, de découvrir des moteurs d’avion et autres pièces aéronautiques d’exception, d’assister à des conférences thématiques… et de vivre des sensations fortes ! Le Festival du vol IPSAIR continue sur le campus toulousain du 26 février au 2 mars 2024.

L’IPSA, école d’ingénieurs en aéronautique et spatial, organise chaque année à destination de ses étudiants un Festival du vol qui leur permet de passer de la théorie à la pratique, avec de nombreuses animations pédagogiques consacrées à l’aviation. Cet évènement proposé aux étudiants du 8 au 20 février ouvre ses portes au grand public du 8 au 10 février.

EMBARQUEZ À BORD D’AVIONS DE LÉGENDE

Vous avez toujours rêvé de piloter un Rafale, un Airbus A320, un Boeing 777, un P-47 Thunderbolt, un hélicoptère JetRanger Bell ou de vivre des sensations fortes avec un nouveau simulateur dynamique ? L’IPSAIR est fait pour vous ! Lors de ce festival, l’IPSA vous permettra de prendre les commandes de ces appareils de légende grâce à la présence de plusieurs simulateurs de vol plus vrais que nature.

CONFÉRENCE : “MA VIE DE PILOTE DE LA PATROUILLE DE FRANCE”

Jeudi 8 février à 14h, venez écouter le parcours du Capitaine Grégory Léopold-Metzger, pilote de la Patrouille de France. Découvrez les coulisses de cette équipe de voltige aérienne emblématique, apprenez comment les pilotes préparent les chorégraphies et s’organisent avec les changements réguliers de pilote !

CONFÉRENCE : “LES ENJEUX DE DÉCARBONATION D’AIR FRANCE”

Mardi 13 février à 17h30, venez à la rencontre de Vincent Etchebehere, Directeur du développement durable et des nouvelles mobilités chez Air France, partenaire de l’IPSA. Acteur majeur du secteur aérien, Air France s’engage pour des voyages plus responsables selon 3 axes stratégiques : la modernisation de sa flotte, l’emploi de carburants plus durables et la pratique de l’éco-pilotage.

CONFÉRENCE : PLONGEZ DANS L’HISTOIRE DES FEMMES PILOTES

Jeudi 15 février à 14h, rencontrez Katell Faria, auteure du livre « Les Aventurières du Ciel ». Ce livre raconte l’histoire de six aviatrices exceptionnelles, pionnières de l’aviation, qui occupèrent pendant l’entre-deux guerres une place de premier plan dans ce que l’on appellera plus tard, « l’époque héroïque de l’aviation ».Conférence suivie d’une séance de dédicace.

DÉCOUVREZ LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE AÉRONAUTIQUE

Vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblait un moteur de Mirage ou d’hélicoptère ? L’IPSAIR 2024 accueille à Paris une exposition éphémère mettant à l’honneur de nombreux équipements provenant du Musée Safran avec des guides passionnés, anciens employés de la célèbre entreprise.

« LA LÉGENDE DES CIEUX » SUR LES MURS DU CAMPUS IPSA PARIS

À l’occasion d’IPSAIR 2023, le célèbre graffeur C215 a réalisé des portraits de grandes personnalités pionnières de l’aéronautique et du spatial sur les murs de l’école. Vous pourrez admirer ses œuvres retraçant une partie de l’histoire de l’aviation dans les locaux du campus parisien IPSA.

LES PLUS BELLES PHOTOGRAPHIES D’AVIONS DES ÉTUDIANTS IPSA

IPSAIR propose une exposition des plus belles photos d’avions prises par les étudiants IPSA passionnés de spotting, membres de l’association DREAMAGE.

Festival IPSAIRdu jeudi 8 au samedi 10 févrierde 10h à 17h

IPSA,

63 boulevard de Brandebourg,

94200 Ivry sur Seine

(RER C station Ivry sur Seine ou ligne 7 métro Mairie d’Ivry)

JOURNÉES DÉDIÉES AUX LYCÉENS

Journée Portes Ouvertes / 10 février

L’ensemble des animations du Festival du vol IPSAIR seront également accessibles aux visiteurs lycéens et à leur famille qui s’inscriront à la Journée Portes Ouvertes le samedi 10 février pour visiter le campus et découvrir les formations Ingénieur et Bachelor aéronautique de l’IPSA.

Journées Découverte des Métiers de l’Ingénieur / 19 ou 20 février

Durant une journée d’immersion, un lycéen provenant de cursus scientifique et intéressé par le secteur aéronautique a la possibilité de venir passer une journée sur le campus, de participer à des ateliers pédagogiques et de rencontrer les associations étudiantes. Lundi 19 et mardi 20 février, ils pourront profiter du simulateur d’Airbus A320 exposé pendant l’IPSAIR.

Institut polytechnique des sciences avancées, campus de Toulouse 40 boulevard de la Marquette 31 000 Toulouse Toulouse Centre Toulouse 31000 Haute-Garonne