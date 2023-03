Conférence Toulouse Tech : « Quelle place pour l’ingenieur.e low-tech dans notre société ? » INSA Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Conférence Toulouse Tech : « Quelle place pour l’ingenieur.e low-tech dans notre société ? » INSA Toulouse, 14 mars 2023 18:30, Toulouse. La conférence « Quelle place pour l’ingenieur·e low-tech dans notre société ? » se déroulera le mardi 14 mars à 18h30 à l’lNSA, Amphi GEI 13. Mardi 14 mars, 18h30 1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/conference-toulouse-tech-quelle-place-pour-l-ingenieur-e-low-tech-dans-notre-societe-846 La conférence « Quelle place pour l’ingenieur·e low-tech dans notre société ? » se déroulera le mardi 14 mars à 18h30 à l’lNSA, Amphi GEI 13. Les « low-tech » cherchent à proposer une approche des technologies soutenables d’un point de vue environnemental et social. Au cours de cette conférence les intervenants proposeront un panorama des low-tech, qui laissera une large place aux échanges avec la salle. Cette conférence vous sera présentée par :

• Julian Carrey et Sébatien Lachaize de l’Atelier d’Ecologie Politique (Atécopol), Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets (LPCNO), INSA Toulouse.

• Olivier Lefebvre de l’Atelier d’Ecologie Politique (Atécopol), Toulouse INP. INSA Toulouse 135 Avenue de Rangueil, 31400 Toulouse Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Toulouse 31400 Haute-Garonne La conférence « Quelle place pour l’ingenieur·e low-tech dans notre société ? » se déroulera le mardi 14 mars à 18h30 à l’lNSA, Amphi GEI 13. Les « low-tech » cherchent à proposer une approche des technologies soutenables d’un point de vue environnemental et social. Au cours de cette conférence les intervenants proposeront un panorama des low-tech, qui laissera une large place aux échanges avec la salle. Cette conférence vous sera présentée par :

• Julian Carrey et Sébatien Lachaize de l’Atelier d’Ecologie Politique (Atécopol), Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets (LPCNO), INSA Toulouse.

• Olivier Lefebvre de l’Atelier d’Ecologie Politique (Atécopol), Toulouse INP.

Détails Heure : 18:30 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu INSA Toulouse Adresse 135 Avenue de Rangueil, 31400 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville INSA Toulouse Toulouse

INSA Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Conférence Toulouse Tech : « Quelle place pour l’ingenieur.e low-tech dans notre société ? » INSA Toulouse 2023-03-14 was last modified: by Conférence Toulouse Tech : « Quelle place pour l’ingenieur.e low-tech dans notre société ? » INSA Toulouse INSA Toulouse 14 mars 2023 18:30 INSA Toulouse Toulouse

Toulouse Haute-Garonne