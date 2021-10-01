TOULOUSE IMPROVISERS ORCHESTRA ET CLAIRE BERGERAULT L’Athanor Albi
TOULOUSE IMPROVISERS ORCHESTRA ET CLAIRE BERGERAULT L’Athanor, 1 octobre 2021, Albi.
TOULOUSE IMPROVISERS ORCHESTRA ET CLAIRE BERGERAULT
L’Athanor, le vendredi 1 octobre à 20:00
Formation dédiée à l’improvisation « Toulouse Improvisers Orchestra » invite Claire Bergerault dans le cadre du festival Riverrun
L’Athanor Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
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