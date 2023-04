Rétrospective LUC PELTRIAUX MUTATIS MUTANDIS Hôtel des ventes Vitry Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le Crédit Municipal de Toulouse accueille à l'Hôtel des Ventes Vitry du 21 Avril au 5 Mai 2023 l'exposition MUTATIS MUTANDIS, rétrospective de l'oeuvre de LUC PELTRIAUX (1946-2017).

De l’atelier supérieur de gravure des Beaux Arts avec le maître Louis Louvrier, au 1er prix de gravure de la ville de Toulouse jusqu’à l’Académie de Dessin qu’il fonda et dirigea durant quatre décennies, LUC PELTRIAUX fut un artiste toulousain.

Dessinateur et graveur hors du commun, LUC PELTRIAUX alliait la maîtrise technique et l’expression.

Des portraits et nus académiques aux grotesques, des paysages cévenols aux scènes fantastiques, l’exposition MUTATIS MUTANDIS propose, en une centaine d’oeuvres, un parcours dans l’univers dessiné de LUC PELTRIAUX. Vernissage Vendredi 21 Avril à 18h30 (tout public)

Ouverture de 15h à 19h du Samedi 22 Avril au Vendredi 5 Mai (fermé le Dimanche et le Lundi)

Hôtel des Ventes Vitry, 4 rue Urbain Vitry, 31000 Toulouse 2arlucpeltriaux@gmail.com luniversdessinedelucpeltriaux Hôtel des ventes Vitry 4 rue Urbain Vitry TOULOUSE Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne

