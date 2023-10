Job Dating Défense & Spatial Hôtel de la Région Occitanie Toulouse, 25 octobre 2023 08:30, Toulouse.

Job Dating Défense & Spatial Hôtel de la Région Occitanie Toulouse Mercredi 25 octobre, 08h30

Job Dating Défense & Spatial Mercredi 25 octobre, 08h30 1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/job-dating-defense-spatial-893

Le Cluster PRIMUS Défense & Sécurité, le Pôle de Compétitivité

OPTITEC, le Club Galaxie, et le Pôle Européen de la Céramique, avec

le soutien du Ministère des Armées, de la Direction Générale à

l’Armement, de la Région Occitanie, et de CEGELEC Défense, organise

le 25 Octobre prochain à l’Hôtel de Région Occitanie la seconde

édition du Job Dating Défense & Spatial. Cette initiative locale est

soutenue par les industriels membres de nos groupements respectifs.

Retours en quelques chiffres clés de la première édition :

– 40 partenaires industriels

– 28 partenaires institutionnels & académiques

– Plus de 400 candidats à la recherche d’un emploi

– Plus de 2650 offres d’emploi en région Occitanie

– Plus de 1300 rendez-vous dont 45% auprès de candidats

correspondants aux attentes des recruteurs.

Hôtel de la Région Occitanie 22, boulevard du Maréchal-Juin 31406 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne