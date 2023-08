Peko peko, le ventre du Japon hotel albert 1er Toulouse, 8 septembre 2023 16:00, Toulouse.

Peko peko, le ventre du Japon hotel albert 1er Toulouse 8 et 9 septembre

Peko peko, le ventre du Japon, rencontres avec des producteurs du Japon et dégustations – 8 et 9 septembre 2023 – Salon Guerlain, Hôtel Albert 1er, Toulouse 8 et 9 septembre 1

https://toulousesakeclub.com/smartblog/133_peko-peko-le-ventre-du-japon-toulouse.html

A l’occasion du lancement de la Coupe du monde de rugby en France, qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre 2023 et avec le premier match du Japon le dimanche 10 septembre au Stadium de Toulouse, Jetro Paris, agence japonaise du commerce extérieur, en partenariat avec le Toulouse Sake Club invite les Toulousains et amateur de rugby à découvrir la gastronomie japonaise les 8 et 9 septembre prochain à deux pas du Capitole dans la ville rose.

Plusieurs producteurs venant spécialement du Japon seront présents pendant deux jours pour présenter leurs produits et les faire déguster gratuitement à l’occasion de l’événement « Peko peko, le ventre du Japon ».

Les visiteurs pourront ainsi découvrir le fameux bœuf japonais Wagyu, la sériole (poisson blanc consommé souvent en sashimi au Japon), le mugicha (infusion d’orge torréfiée), l’inari (tofu frit), les pétoncles du Japon, des boissons japonaises dont le saké, ainsi que du melon de très grande qualité (certains melons peuvent parfois valoir au Japon plusieurs milliers d’euros).

Pour le clin d’œil, le vendredi soir, les visiteurs auront droit à une surprise avec la venue de trois invités de marque ayant un lien avec le monde de l’ovalie toulousaine.

Peko peko, le ventre du Japon est un événement gratuit financé par le Ministère japonais de l’Agriculture des Forêts et de la Pêche.

Informations pratiques :

Peko peko, le ventre du Japon

Salon Guerlain – Hôtel Albert 1er – 5 rue Kennedy, 31000 Toulouse

Horaires : Vendredi 8 septembre 16h – 20h / Samedi 9 septembre 11h – 19h

A propos de JETRO Paris :

JETRO, Japan External Trade Organization, est un organisme gouvernemental qui, sous l’égide du ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie du Japon (METI), œuvre à la promotion du commerce et des investissements mutuels entre le Japon et le reste du monde. Créé en 1958 pour promouvoir les exportations japonaises à l’étranger, JETRO s’est recentré dès les années 2000, sur la promotion des investissements directs étrangers au Japon et sur l’aide aux petites et moyennes entreprises japonaises afin de maximiser leur potentiel d’exportation au niveau mondial.

JETRO utilise pleinement les réseaux nationaux et internationaux pour contribuer aux objectifs du gouvernement en matière d’exportations de produits agricoles, forestiers, halieutiques et de denrées alimentaires, ainsi qu’à la stimulation des régions locales japonaises. Notre bureau abrite d’ailleurs un représentant du Japan Food Overseas Promotion Center (JFOODO), créé en 2017 pour animer la promotion du saké notamment.

A propos du Toulouse Sake Club : fondé en novembre 2020 par Bertil LAUTH (Saké sommelier, spécialiste du Japon et de gastronomie), le Toulouse Sake Club a pour mission de faire découvrir le goût du Japon à Toulouse et en Occitanie. Il propose un e-shop avec une sélection unique de plus de 100 alcools japonais (saké, whisky, gin, bière, vin, umeshu, shochu…) et un rayon épicerie fine (miso, riz, sauce soja…), un club de dégustation, des événements japonisants (soirée, salon, mariage…). En complément, le Toulouse Sake Club c’est aussi de la vente pour les professionnels et du consulting. Le Toulouse Sake Club collabore régulièrement avec le gouvernement japonais et des régions japonaises pour faire la promotion des produits alimentaires japonais en Occitanie.

Le Toulouse Sake Club a été reconnu par le ministère japonais de l’Agriculture de la Forêt et de la Pêche « Japanese Food supporter »

hotel albert 1er 5 rue kennedy, 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne