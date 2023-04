EUGÈNE ONÉGUINE OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE, 20 juin 2024, Toulouse.

Piotr Illitch Tchaïkovski (1840-1893)

Par vanité, un homme repousse l’amour d’une jeune femme qu’il aimera trop tard, alors qu’elle est mariée..

2024-06-20 à ; fin : 2024-06-20 23:00:00. 10 EUR.

OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Place du Capitole

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Piotr Illitch Tchaikovsky (1840-1893)

Out of vanity, a man rejects the love of a young woman whom he will love too late, when she is married.

Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893)

Por vanidad, un hombre rechaza el amor de una joven a la que amará demasiado tarde, aunque esté casada.

Pjotr Illjitsch Tschaikowsky (1840-1893)

Aus Eitelkeit weist ein Mann die Liebe einer jungen Frau zurück, die er zu spät lieben wird, als sie bereits verheiratet ist.

