PAYSAGES INTÉRIEURS 1 Rue Pierre Baudis, 15 mai 2024, Toulouse.

Carolyn Carlson et Thierry Malandain sont réunis ici autour d’un geste poétique entre rêve et intériorité, une danse de ce qui est caché et qui se dévoile.

Durée : 1h45 avec entracte..

2024-05-15 à ; fin : 2024-05-15 20:00:00. 20 EUR.

1 Rue Pierre Baudis THÉÂTRE DE LA CITÉ

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Carolyn Carlson and Thierry Malandain are reunited here around a poetic gesture between dream and interiority, a dance of what is hidden and which is revealed.

Duration: 1h45 with intermission.

Carolyn Carlson y Thierry Malandain se unen aquí en torno a un gesto poético entre sueño e interioridad, una danza de lo oculto y lo revelado.

Duración: 1h45 con intermedio.

Carolyn Carlson und Thierry Malandain sind hier um eine poetische Geste zwischen Traum und Innerlichkeit vereint, ein Tanz dessen, was verborgen ist und sich enthüllt.

Dauer: 1h45 mit Pause.

