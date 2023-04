LE CHANT DE LA TERRE OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE, 19 avril 2024, Toulouse.

Pour John Neumeier, Le Chant de la Terre est l’aboutissement d’un long dialogue avec la musique de Gustav Mahler, qu’il affectionne tout particulièrement.

Durée : 1h30 sans entracte..

2024-04-19 à ; fin : 2024-04-19 21:30:00. 8 EUR.

OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Place du Capitole

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



For John Neumeier, The Song of the Earth is the culmination of a long dialogue with the music of Gustav Mahler, which he particularly likes.

Duration: 1h30 without intermission.

Para John Neumeier, La canción de la Tierra es la culminación de un largo diálogo con la música de Gustav Mahler, que le gusta especialmente.

Duración: 1h30 sin intermedio.

Für John Neumeier ist Le Chant de la Terre der Höhepunkt eines langen Dialogs mit der Musik von Gustav Mahler, die er besonders liebt.

Dauer: 1,5 Stunden ohne Pause.

