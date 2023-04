LA FEMME SANS OMBRE OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE, 25 janvier 2024, Toulouse.

Richard Strauss (1864-1949)

La fille du Roi des Esprits est devenue l’épouse d’un Empereur asiatique au prix de la perte de son essence surnaturelle..

2024-01-25 à ; fin : 2024-01-25 22:50:00. 10 EUR.

OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Place du Capitole

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The daughter of the King of the Spirits has become the wife of an Asian Emperor at the cost of losing her supernatural essence.

La hija del Rey de los Espíritus se ha convertido en la esposa de un emperador asiático a costa de perder su esencia sobrenatural.

Die Tochter des Geisterkönigs ist die Frau eines asiatischen Kaisers geworden, um den Preis des Verlustes ihres übernatürlichen Wesens.

