BORIS GODOUNOV OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE, 24 novembre 2023, Toulouse. Modeste Moussorgski (1839-1881)

Le grandiose chef-d’œuvre de Moussorgski nous plonge dans les sombres années fondatrices de l’empire russe..

2023-11-24 à ; fin : 2023-11-24 17:00:00. 10 EUR.

OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Place du Capitole

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Mussorgsky's grandiose masterpiece plunges us into the dark founding years of the Russian Empire.

La grandiosa obra maestra de Mussorgsky nos sumerge en los oscuros años fundacionales del Imperio ruso.

Mussorgskis grandioses Meisterwerk führt uns in die dunklen Gründungsjahre des Russischen Reiches.

