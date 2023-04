SANSEVERINO CÉLÈBRE LE BLUES (FESTIVAL DE TOULOUSE) 12 Place Saint-Pierre, 13 juillet 2023, Toulouse.

Inspiré par la musique tzigane, le jazz manouche et les musiques électriques des années 40 et 50 de Django à Zappa, Stéphane Sanseverino fait depuis 20 ans des propositions à la fois poétiques et virtuoses..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . EUR.

12 Place Saint-Pierre AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Inspired by gypsy music, gypsy jazz and the electric music of the 40’s and 50’s from Django to Zappa, Stéphane Sanseverino has been making both poetic and virtuoso proposals for 20 years.

Inspirado por la música gitana, el gypsy jazz y la música eléctrica de los años 40 y 50, de Django a Zappa, Stéphane Sanseverino lleva 20 años haciendo propuestas poéticas y virtuosas.

Inspiriert von der Zigeunermusik, dem Gypsy-Jazz und der Elektromusik der 40er und 50er Jahre von Django bis Zappa, macht Stéphane Sanseverino seit 20 Jahren poetische und zugleich virtuose Vorschläge.

