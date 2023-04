CINÉ-CONCERT JEAN-FRANÇOIS ZYGEL (FESTIVAL DE TOULOUSE) 69 Rue du Taur, 7 juillet 2023, Toulouse.

Du cinéma avec Stan Laurel et Oliver Hardy dit Laurel et Hardy. L’un des tandems les plus célèbres de toute l’histoire du cinéma et de la musique avec Jean-François Zygel au piano !u.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . 12 EUR.

69 Rue du Taur CINEMATHEQUE DE TOULOUSE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



From the movies with Stan Laurel and Oliver Hardy, known as Laurel and Hardy. One of the most famous tandems in the history of cinema and music with Jean-François Zygel at the piano!

De las películas con Stan Laurel y Oliver Hardy, también conocidas como Laurel y Hardy. Uno de los tándems más famosos de la historia del cine y de la música con Jean-François Zygel al piano

Kino mit Stan Laurel und Oliver Hardy, genannt Laurel und Hardy. Eines der berühmtesten Tandems der gesamten Filmgeschichte und Musik mit Jean-François Zygel am Klavier!u

