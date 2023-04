HOMMAGE AU BUENA VISTA SOCIAL CLUB (FESTIVAL DE TOULOUSE) 12 Place Saint-Pierre, 6 juillet 2023, Toulouse.

En partenariat avec le Festival Notes d’Ecume.

Un voyage musical à travers les XIXe et XXe siècles !.

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 . EUR.

12 Place Saint-Pierre AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



In partnership with the Festival Notes d’Ecume.

A musical journey through the 19th and 20th centuries!

En colaboración con el Festival Notes d’Ecume.

Un viaje musical a través de los siglos XIX y XX

In Zusammenarbeit mit dem Festival Notes d’Ecume.

Eine musikalische Reise durch das 19. und 20. Jahrhundert!

Mise à jour le 2023-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE